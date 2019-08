BR-463 Cena de guerra: motorista morre em batida entre quatro carretas na BR-463 Condutor da segunda carreta ficou gravemente ferido

Foto: Foto: Sidnei Bronka

Anderson Gettner Sobrinho, 28 anos, morreu após após a carreta que ele dirigia bater em outra, que vinha no sentido contrário, no início da tarde desta quarta-feira (21), na BR-463, entre Dourados e Caarapó. A batida ainda envolve dois outros caminhões e um segundo motorista estaria em estado grave.

Conforme o site Ligado na Notícia, Sobrinho, que é morador do distrito de Cristalina, tinha acabado de sair de uma fazenda, onde carregou o veículo com milho a granel. Para não bater na traseira de um caminhão que estava à frente, a vítima fatal desviou e invadiu a pista contrária, quando bateu de frente com uma terceira carreta.

O motorista da carreta atingida pelo veículo de Anderson ficou gravemente ferido e não foi identificado. Ele chegou a ficar 35 minutos prensado nas ferragens e foi levado para um hospital de Dourados. A polícia investiga a possibilidade do caminhão que seguia à frente de Anderson, ter reduzido a velocidade para não bater em uma recapagem de pneu na pista.

Carga de milho se espalhou pela BR-463 entre Dourados e Caarapó. (Foto: Sidnei Bronka)

Outros dois veículos que transitavam na rodovia acabaram se chocando contra as carretas. Um Axor frigorífico carregado com carregado com carne e o Mercedes Benz laranja. O condutor do primeiro não precisou de atendimento, enquanto o do segundo, acabou levado ao socorro com ferimentos leves.

Perícia técnica, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e CCR MSVia estiveram no local. O trânsito na localidade, no km 214, ficou interditado por aproximadamente três horas e provocou congestionamento de 10 km.