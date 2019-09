Censo Demográfico Censo Demográfico 2020: governador recebe superintendente estadual do IBGE

O governador Reinaldo Azambuja se reuniu nesta quarta-feira (18) com o superintendente estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mário Alexandre de Pinna Frazeto, para conhecer detalhes do formato do Censo Demográfico 2020 em Mato Grosso do Sul. A base do IBGE em MS está em contato com os gestores sul-mato-grossenses para montar comissões e postos de coleta de informações. A coleta de dados será realizada com a população entre agosto e outubro de 2020. “O governador Reinaldo Azambuja já é um parceiro do IBGE. Vamos contar com o apoio dele para fazer o Censo 2020”, disse Mário Alexandre. O secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) também participou do encontro.