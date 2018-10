Cadeira Centenária, cadeira de barbeiro encanta apartamento industrial

Em 98m², mãe e filhas têm o apartamento que sempre sonharam. Funcional e aconchegante, o estilo industrial trouxe para dentro de casa o ar urbano que elas tanto prezam. Projeto da designer de interiores Cris Alves em parceria com a arquiteta Karen Nasser que colocou em destaque a velha cadeira de barbeiro.

Encanto à parte, o móvel foi comprado pela família em um antiquário em São Paulo. Com mais de 100 anos e de madeira entalhada, o pedido das donas do apartamento era para que a cadeira ficassse em evidência, o que foi atendido prontamente com iluminação direcionada e lugar de destaque. “Foi a peça chave que, em conjunto, trouxe toda a identidade para o ambiente”, ressalta a designer.

O projeto reformou o apartamento, tirando a porta que dividia a sacada da sala de TV e jantar. Também foi retirado o piso vinílico das salas, unificando com piso cerâmico que imita o concreto. “O pedido foi que para conseguíssemos transpor todos os sonhos e necessidades para o projeto, de maneira que o estilo industrial ficasse funcional e aconchegante”, descreve Cris.

A designer aproveitou parte do mobiliário existente, como mesa de jantar com cadeiras e poltronas e os armários da cozinha, do antigo proprietário. Na execução, as profissionais trouxeram o estilo industrial começando pelo teto. “Preservamos a lage nervurada que o empreendimento já entrega, lixamos e passamos verniz para dar um melhor acabamento. A iluminação também toda exposta pelas eletrocalhas criam cenas no ambiente, deixando mais acolhedor e valorizando cada espaço”, detalha.

Para disfarçar a churrasqueira que a família não utiliza, foram usadas grades e um jardim vertical, de forma que não precisasse retirá-la. “Essas grades encontramos em um depósito de móveis usados”, relata Cris.

Foram quatro meses de projeto e execução. “Admiro muito os projetos deste estilo, são mais ousados, mas sempre respeitando toda a história, necessidades e desejos de cada cliente”, resume a designer.