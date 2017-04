Poeta brasileiro Centenário de Manoel de Barros ganha estátua de 400 Kg que será instalada na Afonso Pena

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Victor Henrique Woitschach, cartunista e escultor campo-grandense, mais conhecido por seu apelido carinhoso; Ique, entregou na manhã desta terça-feira (18) a estátua em tamanho real de Manoel de Barros, um dos ícones da poesia brasileira e mundial, que é sul-mato-grossense. A imagem ficará no canteiro central da Avenida Afonso Pena, no trecho entre as ruas Rui Barbosa e 13 de Maio.

O projeto faz parte das comemorações do centenário do poeta, festejado em 2016. O trabalho levou quase 4 meses para ficar pronta e foram necessários 400 quilos de bronze para produzir até uma réplica do sofá da casa de Manoel.

Na cerimônia de entrega na manhã desta terça-feira, Ique se emocionou ao falar de Manoel e declarou admiração a uma personalidade que lhe transformou como artista.

Ainda esteve presente na cerimônia o governador Reinaldo Azambuja que recebeu oficialmente a obra e aproveitou para sentar ao lado do poeta. "Poder perpetuar essa homenagem e dar a oportunidade de todos estarem ao lado do Manoel é um orgulho muito grande. É uma homenagem justa e importante. Foi uma pessoa que deu toda sua vida à história de Mato Grosso do Sul. Temos outras cidades em que estátuas de personalidades interagem com as pessoas e quem não gostaria de sentar ao lado de Manoel", declarou o governador.