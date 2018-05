Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande fará plantão neste sábado (05) e domingo (06)

A Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), de Campo Grande, atenderá em regime de plantão neste sábado (05) e domingo (06), das 8h às 17h. A medida foi adotada pela proximidade do fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores, que acontece na próxima quarta-feira (09).

Os eleitores que precisarem fazer a regularização do título cancelado, alistamento eleitoral (primeiro título), transferência, solicitações de seções especiais em casos de deficiência e inclusão do nome social, devem procurar pelo atendimento portando original e cópia de um documento oficial de identificação com foto, além do comprovante de residência. Homens entre 18 e 45 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem levar cópia e original do comprovante de quitação militar.

Dos 80.058 eleitores que tiveram o título de eleitor cancelado por não comparecerem à revisão eleitoral, apenas 6.272 buscaram a regularização. Quem não se regularizar até o dia 9 de maio, não votará nas Eleições 2018 e o título permanecerá cancelado.

A Central de Atendimento ao Eleitor fica na rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 (antiga Rua do Diário), no Parque dos Poderes.

Para acessar todos os locais e horários, acesse o link: http://www.tre-ms.jus.br/imprensa/noticias-tre-ms/2017/Setembro/locais-e-horarios-de-atendimento