Delegado Wellington Central de interpretação de libras será um marco para Campo Grande, afirma Delegado Wellington

Atendendo a solicitações de vereadores de Campo Grande, o prefeito Campo Grande, Marquinhos Trad, confirmou que o Centro de Municipal Interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais) será uma realidade na Capital. Durante sessão ordinária desta terça-feira (22), o Vereador Delegado Wellington destacou a importância do projeto para a inclusão de pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

“Temos que parabenizar o Executivo por entender a importância deste projeto, o prefeito foi extremamente solidário as reivindicações dos vereadores que têm projetos no sentido da inclusão. A Central de Interpretação em Libras será um marco para Campo Grande na questão de acessibilidade, pois muitas vezes em unidades de saúde há muitas dificuldades quando o assunto é a interpretação em libras. O Executivo se mostrou extremamente aberto para apoiar este projeto, com isso quem ganha é a sociedade e principalmente as pessoas surdas ou com deficiência auditiva, quer será atendido em unidades de saúde e órgãos públicos de forma humana e com dignidade”, comemorou Delegado Wellington.

Na sexta-feira (18), Delegado Wellington participou de uma reunião na prefeitura acompanhado pelo prefeito Marquinhos Trad, vereadores, além do presidente da Associação de Famílias, Amigos, Profissionais e Pessoas Surdas de Mato Grosso do Sul (AFAPSMS), Adriano Gianotto, que sugeriu diversos projetos para inclusão.

O Projeto de Lei 9.553/19 que autoriza a criação do Centro de Interpretação de Libras, garantirá a acessibilidade comunicacional ao surdo nos espaços públicos e dar condições para que ele se sinta valorizado. Por meio de um tablet, haverá essa comunicação em tempo real com o intérprete. Também está previsto o atendimento presencial para que os surdos possam ter acesso à prestação de serviço adequada.