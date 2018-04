Cultura Centro Cultural abre inscrições gratuitas para oficina de capoeira "Mestre Liminha será o ministrante da oficina que deve seguir até dezembro"

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está com inscrições abertas para a oficina gratuita “Conterrâneo Capoeira”, ministrada pelo mestre Liminha. O curso é direcionado para pessoas a partir de 10 anos e acontece às terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas, seguindo até dezembro.

A oficina desenvolve a coordenação motora do aluno através de exercícios específicos que estimulam o raciocínio, a musicalidade por meio do canto e manuseio de instrumentos, como berimbau, atabaque, agogô e pandeiro; percepção capacitada pelas técnicas de ataque, defesa e acrobacias. Os participantes também aprendem a confeccionar seu próprio berimbau, resgatando rituais e fundamentos da capoeira.

“Independente da classe social, a capoeira trabalha o convívio entre as pessoas, estimulando assim a autoestima, pois a prática envolve música, exercícios e conhecimento histórico”, explica Liminha, que aproveita a oportunidade para convidar as pessoas a conhecerem esse esporte.

Mestre Liminha é produtor, cantor, compositor e arte educador, embaixador do Instituto Brasileiro de Capoeira e Educação (IBCE). Ministra aulas regularmente desde 2002, tendo realizado diversos cursos de aprimoramento em capoeira, música, dança, canto, acrobacias, entre outros. Gravou 2 discos de capoeira. Coordenador do Fórum Estadual de Capoeira, sendo um dos mestres mais atuantes da cidade, e um dos representantes de Mato Grosso do Sul nos encontros nacionais de Capoeira, apresentando sempre a arte de gingar e cantar ladainhas desde a década de 90.

Os cursos e oficinas no Centro Cultural José Octávio Guizzo têm a função de aproximar o público com as diversas formas de arte ampliando o acesso de diversos públicos, respeitando e valorizando a essência da cultura.

SERVIÇO

As inscrições devem ser realizadas de terça a sexta-feira, das 8h às 14h, os interessados deverão se dirigir ao CCJOG que fica na rua 26 de Agosto, 453 Centro, levar cópias do RG e CPF, no caso de menores de idade deverão vir acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.