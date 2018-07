Gratuitas Centro Cultural abre inscrições para oficinas de teatro, dança, percussão e pintura Há vagas também para teatro infantil"

Foto: Reprodução/ Vaca Azul

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Programa Educativo abrirá inscrições para diversas oficinas gratuitas aprovadas por meio de edital no primeiro semestre, os interessados poderão se inscrever a partir de 17 de julho para as oficinas de Dança, Percussão, Teatro e Teatro Infantil e a partir de 21 de agosto para as oficinas de Pintura em Tela e Técnicas Circenses.

As oficinas tem público direcionado para pessoas a partir de 14 anos, exceto o Teatro Infantil direcionada para a faixa etária de 6 a 13 anos. As oficinas serão ministradas da seguinte forma:

“Teatro Infantil” – pelo professor Vanderlei José dos Santos.

“Dança para Todos – Módulo II” – pelos dançarinos Marcos Mattos e Ralfer Campagna, no período vespertino.

“África, o tambor que canta dentro de nós” – terá aulas com Luiz Carlos Ribeiro Santana, no sábado à tarde.

“Teatro para não-atores” – pelo ator e diretor Marcelo Leite, no sábado de manhã.

“Pintura em Tela” – pela artista Maria Arlete, no período matutino.

“Técnicas Circenses: O universo do Circo” – com o ator e diretor Breno Moroni.

Serviço

As inscrições acontecerão a partir de 17 de julho, de terça a sexta-feira, das 8h às 22h. Os interessados deverão se dirigir ao CCJOG que fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro, munidos de cópias do RG e CPF, no caso de menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação. O curso terá certificado e oferecerá 20 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.