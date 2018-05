Cultura Centro Cultural oferece oficina de teatro infantil gratuita aos sábados "Direcionada para crianças e adolescentes entre 6 e 13 anos"

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), oferece por meio de seu Programa Educativo a “Oficina de Teatro Infantil”, direcionada para crianças e adolescentes entre 6 e 13 anos. O curso é ministrado pelo ator e diretor Vanderlei dos Santos e é gratuito. As aulas acontecem sempre aos sábados, das 14 às 18 horas.

A oficina tem como objetivo o estudo teórico aliado à prática a partir de textos e experiências do teatro sul-mato-grossense. A temática antes e após a divisão do Estado permeará todas as etapas, inclusive o processo de montagem, que se valerá da dramaturgia para infância e juventude produzida no Mato Grosso do Sul, propiciando aos alunos a experimentação da linguagem como produção coletiva.

Ministrante – Vanderlei dos Santos é ator, diretor teatral e arte educador nas linguagens cênicas de Teatro e Dança. Atua há 18 anos com teatro infantil. Formado em Artes Cênicas e Dança pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), atualmente cursa pós-graduação em Arte, Educação e Cultura Regional e também mestrado em Letras pelas UEMS.

Serviço – A oficina vai até agosto e as inscrições devem ser realizadas de terça a sexta, das 8 às 22 horas, no Centro Cultural pelos pais ou responsáveis munidos de cópias do RG e CPF. O curso terá certificado e oferecerá 10 vagas. Caso sejam excedidas, será criada uma lista de espera.

O Centro Cultural fica localizado na Rua 26 de Agosto, 453, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3317-1795.