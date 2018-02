Centro Cultural recebe II Mostra Casa Design Senac

Acontece nesta terça-feira (27.2) a abertura da segunda edição da mostra Casa Design Senac, às 19h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A exposição será uma ótima oportunidade para população campo-grandense conhecer as principais tendências em decoração e design. O evento é gratuito, conta ainda com talk shows e se encerra em primeiro de março.

Serão quatro ambientes inspiradores: o living, escritório de design, home theater e o quarto de menina. A Casa Design Senac faz parte da grade curricular do curso Técnico em Design de Interiores, em que os alunos projetam um ambiente usando todo o conhecimento adquirido ao longo do curso.

A turma é composta por 15 alunos e todos contribuíram com a realização do evento, desde a idealização dos ambientes até a execução. O projeto é coordenado pela professora Ana Cláudia Marcon.

“A mostra é uma forma de aplicar, na prática, o aprendizado em sala de aula. Os alunos entram em contato com lojas do segmento, aprendem a buscar as melhores opções para o seu projeto e sempre contando com a ajuda do docente, para tirar todas as dúvidas. Uma forma de preparar esse profissional para todas as situações que ele vai encontrar no seu dia a dia de trabalho”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.A mostra contará ainda com dois talk shows, o primeiro hoje, às 19h30 com a participação dos professores Hugo Grippa e Julian Medina abordando o tema: “Um panorama sobre o mercado de Design de Interiores na atualidade” e na quinta-feira (1º.3), às 19 h, será a vez da designer de interiores e diretora da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD/MS), Daiana Capuci, que conduzirá as discussões com o tema: “ABD e a profissão de Design de Interiores”.

O curso de Técnico em Design de Interiores do Senac habilita profissionais para atuarem na área, realizando projetos para espaços residenciais, comerciais e venda especializada de produtos. Propicia aos alunos competências necessárias ao exercício profissional, definidas a partir da análise do processo de trabalho desse segmento, contemplando as novas tendências culturais e mercadológicas identificadas. O curso privilegia ainda a busca pela qualidade de vida, individual e coletiva.

A exposição estará aberta à visitação na quarta e quinta-feira das 8h às 22h e para participar dos talk shows basta comparecer no dia. Mais informações pelo telefone (67) 3312-6260.

O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na rua 26 de Agosto, 453, entre avenida Calógeras e rua 14 de Julho.