Saúde primária Centro de Estudos da Câmara debate atenção à saúde primária

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) debate, nesta quinta-feira (5), a atenção à saúde primária no Brasil.

O objetivo da reunião, que terá como relator o deputado Luiz Ovando (PSL-MS), é discutir formas de valorização do médico clínico no atendimento básico de saúde e o impacto que o credenciamento de especialistas de fora do Sistema Único de Saúde (SUS) poderia ter no atendimento, a fim de torná-lo mais ágil.

Foram convidados:

o professor da Fiocruz Brasília Armando Martinho Bardou Raggio;

a técnica da Diretoria de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Luciana Mendes Santos Servo;

a representante da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe), Natalia Nunes Ferreira Batista;

o professor Faculdade de Economia e Administração da USP Fernando Antonio Slaibe Postali.

O encontro ocorrerá na sala 2 de reuniões da Mesa, às 14 horas.