Serra da Bodoquena Centro-Oeste receberá apoio de R$ 1 milhão para projetos ambientais "Edital lançado pela Fundação Grupo Boticário selecionou 21 propostas no Brasil. Três abrangem a natureza da região centro-oeste do país"

Foto: Haroldo Palo Junior

Ao todo, são R$ 4,3 milhões destinados a 21 projetos e programas distribuídos em 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Na região Centro-Oeste, três propostas receberão, juntas, R$ 1 milhão. A relação dos trabalhos aprovados no primeiro edital de 2018 foi divulgada recentemente pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, mantenedora do projeto.

Fogo no Cerrado (GO)

Goiás terá o projeto “O impacto de um incêndio catastrófico no Cerrado: subsídios para o manejo e a conservação do ecossistema em um futuro com mais extremos climáticos”. A proposta da Pequi (Pesquisa e Conservação do Cerrado) usará imagens de satélite e dados de campo para entender o impacto do incêndio de 2017 nas florestas de galeria, monitorar a dinâmica desses ecossistemas e fazer intervenções para facilitar a recuperação da área. O projeto subsidiará ações de conservação no Cerrado por meio da restauração da vegetação nativa degradada por plantas invasoras e do manejo do fogo em tempos de mudanças climáticas.

Serra da Bodoquena (MS)

A Fundação Neotrópica do Brasil realiza em Mato Grosso do Sul o programa “Observatório Serra da Bodoquena - Ampliando as ações de conservação e políticas ambientais no planalto da Bodoquena”. A iniciativa busca a formação de uma rede integrada de entidades para acompanhar, informar e divulgar sobre atividades de grande impacto ambiental na região, auxiliando nos processos de tomada de decisão relacionados à gestão ambiental da área.

Pato-mergulhão (GO)

Já a “Implementação das Ações Prioritárias do Plano de Ação Nacional (PAN) Pato Mergulhão Mergus octosetaceus, 2018-2022”, da Fundação PróNatureza (Funatura), foca no PAN Pato Mergulhão, fazendo a estimativa populacional da espécie. A iniciativa tem como prioridade a avaliação detalhada dos locais de ocorrência e de outros espaços com habitat potencial para a espécie. O projeto contempla Goiás e também Minas Gerais, Bahia, Piauí e Maranhão.

