Oportunidade CEPEF abre 275 vagas gratuitas para curso técnicos profissionalizantes "A vagas em todos os períodos, para alunos do 2º e 3º ano do ensino médio"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O CEPEF (Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima), oferece através do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Educação ofertam 11 cursos técnicos profissionalizantes destinados aos estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio regular matriculados na rede estadual de ensino.

O sistema MedioTec 2017, implatado pelo governo disponibiliza, formação profissional e técnica de forma integrada aos ensinos básicos de ensino médio em tempo integral.

Os cursos serão oferecidos nos três períodos, sendo eles:

Matutino: Eventos, Cozinha, Restaurante e Bar. No período vespertino: Cozinha, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Hospedagem. Na parte da noiute cursos de: Eletroeletrônica, Eventos, Hospedagem, Restaurante e Bar.

Ao todo serão 25 vagas para cada um dos 11 cursos, totalizando 275 oportunidades para os jovens se profissionalizarem e saírem direto para o mercado de trabalho.

Foto: Divulgação

ale lembrar que o mercado de eventos é o que mais cresce em Campo Grande, já que o Turismo de negócio e eventos intensifica-se cada dia mais, necessitando assim de mão de obra especializada.

De acordo com o CEPEF, o profissional de eventos planeja, executa, organiza eventos e projetos, desenvolve a oratória podendo trabalhar como mestre de cerimonia, na recepção de eventos e cerimonial entre tantas outras oportunidades que esta profissão oferece.

Interessados

O interessado deve estar cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio da rede estadual de ensino, ter de 15 a 19 anos. Deve entrar no link e realizar a sua inscrição ou ir qualquer rede estadual de ensino e solicitar a inscrição.

Serviço

Mais informações CEPEF:

End. R. Antônio da Silva Vendas, 115 - Jardim Bela Vista, Campo Grande - MS,

Telefone: (67) 3357-9000

Ponto de referência: Perto da escola Hércules Maymone