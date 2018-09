Barbárie Cerca de 166 corpos são descobertos em fossa clandestina "A localização exata de onde foram localizados os corpos não foi informada por precaução"

Foto: © Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Arquivo

Pelo menos 166 corpos foram encontrados em Veracruz, no leste do México, em uma fossa clandestina. em 2016, no mesmo lugar, visto como um dos mais violentos e com maior presença de cartéis de drogas do país, 295 ossadas, enterradas pelos criminosos, foram achadas em um cemitério clandestino.

A localização exata de onde foram localizados os corpos não foi informada por precaução, segundo o promotor estadual Jorge Winckle. Ele disse que é melhor não divulgar "por segurança da equipe que continua os trabalhos na área". Ainda de acordo com Winckle, além dos restos mortais, também estavam no local 200 roupas, 144 identidades pessoais e entre outros itens.

"É possível determinar que os enterros clandestinos foram feitos há, ao menos, dois anos", assinalou o comunicado da Promotoria divulgada à imprensa. A fossa, conforme relatou O Globo, foi encontrada no início de agosto, graças ao depoimento de uma pessoa, que não teve a identidade revelada.

Fonte: Notícias ao Minuto.