Defesa Civil Cerca de 30 famílias estão desabrigadas em Aquidauana e rio pode alagar cidade Coordenadoria também monitora os municípios de Anastácio, Miranda, Bonito, Jardim e Coxim por causa das fortes chuvas dos últimos dias.

As últimas chuvas em Aquidauana (MS) deixaram cerca de 30 famílias desabrigadas, segundo a Defesa Civil. O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu alerta após o registro de 153 milímetros de precipitação nas últimas 24 horas. Com isso, o nível do rio Aquidauana subiu para 7,42 metros, atingindo o estado de alerta.

Conforme o Imasul, o nível do rio está subindo rapidamente e deve atingir o estado de emergência nas próximas horas. Quando o leito chegar a 8 metros, é considerada situação de inundação.

A Coordenadoria da Defesa Civil também está monitorando as regiões de Anastácio, Miranda, Bonito, Jardim e Coxim.

Em Jardim, que fica a 217 km da capital sul-mato-grossense, a força das águas comprometeu a estrutura da ponte de concreto sobre o rio dos Velhos. A prefeitura vai interditar o local por questão de segurança.

As chuvas fortes das últimas horas também provocaram danos nas áreas urbana e rural de Bonito. Conforme a Defesa Civil Municipal, o sistema de drenagem não tem conseguido suportar a força das águas e vários pontos ficaram alagados.

O secretário de Turismo do município, Marcello Gil da Silva, disse que vários passeios foram suspensos nesta terça-feira (20) para garantia de segurança e qualidade do serviço ao turista. De acordo com ele, as grutas São Mateus e São Miguel estão operando normalmente e a Gruta do Lago Azul deve voltar as atividades na quarta-feira (21)."Choveu muito à noite e só parou hoje na hora do almoço. Muitos [passeios] que interditaram hoje só voltam amanhã. Os turistas só vão fazer os passeios com segurança e que possam desfrutar totalmente dos passeios", afirmou o secretário.

Rodovias interditadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que vários pontos da BR-262, na região do Pantanal, foram interditados por causa de alagamentos. O km 461 fechou o trânsito das 7h25 às 11h14 (de MS).

Outro trecho interditado foi o km 480 da mesma rodovia federal, em Anastácio. Uma fila de dois quilômetros se formou nas duas vias por causa das fortes chuvas no local das 11h10 às 14h30, quando a PRF liberou o trânsito em meia pista, no sistema siga e pare. A pista foi totalmente liberada às 15h20.

Próximo dali, no km 478, o trânsito foi interrompido às 13h por questão de segurança.

Na MS-386, próximo a Japorã, a pista deverá ser isolada pela Defesa Civil do município, pelo risco de desmoronamento em decorrência de uma erosão que está se agravando pela força das águas. Mais ao sul, em Naviraí e Glória de Dourados, a força das águas também tem agravado erosões existentes.

Outros municípios

Ainda de acordo com a Defesa Civil, 22 municípios de Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência vigente. São as cidades: Coronel Sapucaia, Bataiporã, Novo Horizonte do Sul, Itaquirai, Japorã, Deodápolis, Eldorado, Miranda, Rio Verde de Mato Grosso, Bataguassu, Porto Murtinho, Sete quedas, Tacuru, Iguatemi, Mundo Novo, Amambai, Bela Vista, Antônio João, Coxim, Caracol, Santa Rita do Pardo e Brasilândia.