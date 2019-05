S-10 lotada Cercado pela polícia, traficante abandona S-10 lotada de drogas até nas portas

Cercado pela polícia, traficante ainda não identificado abandonou uma caminhonete S-10 carregada com 1,5 tonelada de maconha. A apreensão foi feita pela Polícia Militar nesta sexta-feira, em Dourados. O veículo tinha placas falsas de Caarapó.

Segundo nota, durante fiscalização, agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) suspeitaram do motorista da caminhonete e deram ordem de parada, no entanto, ele não obedeceu e fugiu, dando início a uma perseguição.

A equipe então informou outras forças de segurança para que bloqueassem a rodovia e acessos. Ciente de que seria preso, pois a Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam em alerta, o homem abandonou o veículo.

Após breve período de buscas, a PM encontrou a caminhonete abandonada, abarrotada de droga até nas portas. A droga foi apreendida e encaminhada a Defron (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira), com sede em Dourados.