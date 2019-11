Vacinação Certificado de vacinação será emitido em formato A4

A Anvisa informa que a emissão presencial do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) pelo sistema CIVNET agora passará a ser feito apenas em papel branco ou reciclado de tamanho A4.

A impressão do documento poderá ser colorida ou em preto e branco.

O objetivo da medida é padronizar o formato do certificado, que também pode ser obtido eletronicamente pelo portal gov.br.

A nova regra está valendo desde o último dia 22 de outubro.

A mudança facilitará o procedimento de emissão do CIVP e reduzirá as dificuldades de configuração de impressoras, como acontecia com o formato anterior, além de diminuir erros de impressão do documento e desperdício de papel.

É importante destacar que os demais critérios e a rotina de emissão do Certificado deverão prosseguir da mesma forma.

Após impresso, o profissional emissor deverá assinar e carimbar no local designado: "Assinatura e título profissional do clínico/agente de saúde supervisor".

Já o cidadão, no momento da entrega do CIVP, deverá assinar no campo "Cuja assinatura segue", conforme o documento oficial de viagem registrado no certificado.

A Anvisa esclarece também que permanecem válidos os certificados já emitidos no antigo formato.

Portanto, quem já tem o seu CIVP não precisará trocar o documento. Isso porque o conteúdo é o mesmo, já que a mudança foi apenas na forma de impressão.