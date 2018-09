Tempo Céu aberto e com predomínio de sol nesta quinta-feira no Estado

Foto: Edemir Rodrigues

Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (6.9) com predomínio de sol em todas as áreas e os termômetros começam a registrar aumento de temperatura. Não há expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar fica baixa no período da tarde podendo atingir 20%. Já as temperaturas oscilam de 10ºC a 35ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: