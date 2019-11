Céu escurece e pancadas de chuva atingem regiões de Campo Grande

A previsão é de chuva isolada com ventos fracos a moderados à tarde e céu parcialmente nublado no período da noite.

Apesar do volume de água ainda ser baixo, há registro de uma queda de árvore na Rua Cândido Mariano, no Centro.

A chuva deu as caras neste início de tarde em vários pontos de Campo Grande, confirmando a previsão da meteorologia para esta terça-feira (19). Há registro de pancadas nas regiões central e norte, próximo do Parque do Sóter, acompanhadas de ventania.

Também há registro de chuva na região central da cidade (Foto: Direto das Ruas)

Em Dourados, os termômetros devem ficar entre 19ºC e 34ºC. Em Corumbá, a mínima deve ser de 25ºC e a máxima de 36ºC. Já em Três Lagoas, na região do Bolsão, os termômetros vão dos 23ºC aos 34ºC.

O tempo segue quente e seco na maior parte do Estado entre quarta e sexta-feira. Os menores índices de umidade se concentram no centro-sul e sudoeste. Amanhã também pode chover no fim da tarde entre o centro-norte e nordeste de Mato Grosso do Sul.

O calor permanece com as temperaturas podendo chegar aos 38ºC em alguns municípios. A instabilidade aumenta com pancadas de chuva e trovoadas de maneira mais generalizada a partir de sexta-feira.