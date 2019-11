Chuva Céu fechado indica para chuva na regiões norte e leste de Campo Grande Temperaturas devem ter pouca variação entre sexta e segunda-feira em todo Mato Grosso do Sul

Quem mora nas regiões norte e leste de Campo Grande já deve se preparar para a chegada da chuva ainda nesta tarde (21). O céu escureceu rapidamente, indicando que pode cair água a qualquer momento.

De acordo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem ter pouca variação entre sexta e segunda-feira em todo Mato Grosso do Sul, com períodos de sol e pancadas de chuva isolada principalmente à tarde.

A sexta-feira na Capital deve ser de céu parcialmente nublado com termômetros entre 22ºC e 33ºC. A umidade relativa do ar pode chegar aos 30%.

Em Dourados, a mínima prevista é de 19ºC e a máxima de 36ºC. Em Três Lagoas, na região do Bolsão, a temperatura deve ficar entre 22ºC e 35ºC no início de fim de semana. Já em Corumbá, a mínima prevista é de 26ºC e a máxima de 38ºC.