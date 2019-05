TEMPO Céu limpo e dia quente para essa quinta-feira em MS Confira o clima para hoje (09) em MS

Céu é limpo na Capital e interior Foto: Tero Queiroz

Essa quinta-feira (09), é de sol intenso em Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode ocorrer pancadas de chuva à tarde, devido ao clima abafado.

Em Campo Grande, hoje o dia será de céu aberto, à tarde pode até ficar nublado é quando os meteorologistas falam em chuva. A máxima na Capital deve ser de 33°C.

Dourados, Ponta Porã, Bela Vista, Amambai, Maracaju e Rio Brilhante, o dia também será de calor com máxima de 33°C. Não chove.

Paranaíba, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Brasilândia terão máxima de 33°C. Em Porto Murtinho, Ladário e Corumbá, os termômetros poderão chegar aos 35°C. Há previsão de pancadas de chuva em todas as cidades no período da tarde.