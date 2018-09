Tempo Céu nublado com possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul

Foto: Edemir Rodrigues

Esta segunda-feira (17.9) começa com possibilidade de chuva e à tarde, na região Sul de Mato Grosso do Sul, o céu deve ficar parcialmente nublado. Nas demais áreas deve haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A umidade relativa do ar cai de 100% até 50% e os termômetros registram mínima de 16ºC e máxima de 29ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: