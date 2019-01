Tempo Céu parcialmente nublado e pancadas de chuvas no MS

Céu parcialmente nublado e pancadas de chuvas com trovoadas é a previsão do tempo para esta quarta-feira (9.01), na maior parte do Mato Grosso do Sul. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30% e 95%. As temperaturas devem ficar entre a mínima de 22 °C e a máxima de 36 °C.

Em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã os termômetros variam entre 23 °C e 32 °C. Na cidade de Três Lagoas, a mínima é de 25 °C e a máxima de 35 °C. Em Corumbá, a temperatura varia entre 25 °C e 34 °C. Já em Coxim a variação é entre 24 °C e 34 °C.