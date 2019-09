Chacareiro Ã© multado em R$ 8 mil por incÃªndio para limpar pastagem

Em meio à estiagem que castiga Mato Grosso do Sul, piorada pelo calorão, o dono de chácara no assentamento rural Jabotá, em Jaraguari, a 44 quilômetros de Campo Grande, foi multado em R$ 8 mil por usar o fogo para limpar pastagens. Esse tipo de queimada, chamada controlada, está proibida em Mato Grosso do Sul desde 1º de agosto, conforme resolução de 2014, que continua valendo. O prazo vai até 30 de setembro. No Pantanal, para proteger a vegetação, as queimadas controladas não podem ser realizadas até 31 de outubro.

O incêndio em Jaraguari, segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental), ocorreu há alguns dias e expor a riscos as propriedades vizinhas. Além disso, a fumaça teria prejudicado os moradores da região.

Acionada por denunciante anônimo, a equipe foi ao local neste domingo (8). Segundo apurado o fogo foi usado irregularmente pelo proprietário, de 52 anos, para limpeza de pastagem e saiu do controle, atingindo parte da pastagem da chácara vizinha. O incêndio atingiu 8 hectares, medidos por GPS.