Chamamento Público Chamamento Público disponibiliza R$ 1,9 milhão para residências inclusivas em Dourados e Três Lagoas

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) disponibiliza mais de R$ 1,9 milhão para Organizações da Sociedade Civil (OSC), via chamamento público, que firmarem parceria com a finalidade de execução de atividade referente aos serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar.

As residências inclusivas a serem administradas estão localizadas nos municípios de Dourados e Três Lagoas. Cada OSC poderá apresentar uma proposta, por lote, para administração da residência inclusiva de cada município, desde que ofereça propostas separadas e estejam de acordo com objeto do presente edital e seus anexos.

A parceria, a ser formalizada por meio do Termo de Colaboração, terá o prazo de vigência de 12 meses. As OSCs interessadas podem enviar a proposta até o dia 23 de outubro, conforme instruções do edital publicado na edição desta segunda-feira (23.9), do Diário Oficial do Estado (DOE), a partir da página 20, e que também pode ser acessado neste link.