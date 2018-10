Palmeiras Chance de título do Palmeiras no Brasileiro vai a 68%; Inter tem 20% e Flamengo 9%

O Palmeiras segue embalado no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, venceu o Grêmio por 2 a 0, no Pacaembu, com dois gols de Deyverson e se manteve com folga na liderança (chegou a 59 pontos). Segundo informações do site “Infobola”, do matemático Tristão Garcia, o Alviverde tem 68% de chances de título. Segundo colocado, três pontos atrás do líder, o Internacional tem 20%. O Flamengo, por sua vez, tem 9%.

São Paulo e Grêmio, que perderam na rodada, estão praticamente fora da briga. O Tricolor Paulista tem apenas 2% de chance, enquanto o Gaúcho tem 1%. PUBLICIDADE inRead invented by Teads

Com chances de classificação direta para a Libertadores, são apenas sete times: Palmeiras (99%), Inter (97%), Flamengo (86%), São Paulo (66%), Grêmio (46%), Atlético-MG (5%) e Santos (1%).

A briga para não cair está mais acirrada. São 13 times com risco: Atlético-PR (1%), Fluminense (3%), Cruzeiro (1%), Corinthians (14%), Bahia (19%), Vasco (24%), Botafogo (12%), América-MG (24%), Vitória (25%) Chapecoense (60%), Ceará (31%), Sport (87%) e Paraná (99%).

Lembrando que Ceará e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira e terão os seus números alterados.