Paola Carosella Chef de cozinha Paola Carosella ministrará curso em Campo Grande Atriz Elisa Lucinda também participa de projeto do TJMS

A chef de cozinha Paola Carosella, jurada do reality show de gastronomia MasterChef , estará em Campo Grande, junto com a atriz Elisa Lucinda, para o projeto “Cozinha e Voz”, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A ação começa na próxima segunda-feira (12) e tem objetivo de tirar mulheres da vulnerabilidade de emprego, com qualificaçaõ e empoderamento.

O projeto tem 20 vagas no total, sendo 10 para vítimas de violência doméstica e 10 para mulheres que cumprem pena no regime semiaberto. Cursos serão realziados no Senac Gastronomia e Turismo e os participantes receberão certificado e já sairão empregadas.

A chef Paola Carosella ministrará o curso de assistente de cozinha, entre os dias 18 e 27 de novembro. As mulheres terão a oportunidade de conhecer e aperfeiçoar técnicas da culinária, proporcionando a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho ou apostarem no empreendedorismo.

Já a atriz Elisa Lucinda, conhecida nacionalmente por seus trabalhos em novelas como “Viver a Vida” e “Mulheres Apaixonadas”, conduzirá uma oficina de poesia, em que serão trabalhados nas participantes a oralidade e expressão da linguagem por meio da poesia.

Conforme o TJ, esta é a primeira vez que este curso é direcionado ao público de mulheres em situação de violência doméstica, mulheres em cárcere e egressas do sistema prisional, pensando na vulnerabilidade econômica e financeira, bem como a difícil (einserção delas no mercado de trabalho.

Ao final do curso, no dia 28 de novembro, haverá um evento de formatura e todas as participantes receberão certificado.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) participa do Projeto “Cozinha e Voz” e se comprometeu a oportunizar emprego para as mulheres em vulnerabilidade de emprego que participarem da capacitação.