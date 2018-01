Chega a 48 o número de mortos em acidente de ônibus no Peru Coletivo despencou de um penhasco de mais de 100 metros e caiu na praia em Pasamayo

Foto: © Guadalupe Pardo/REUTERS

Subiu para 48 o número de mortos em um acidente de ônibus, no Peru. O coletivo despencou de um penhasco, nesta terça-feira (2), com 55 pessoas a bordo, em Pasamayo, a 75 quilômetros ao Norte de Lima.

As informações do Departamento de Bombeiros do Peru são de que o veículo, da companhia San Martin de Porres, foi atingido, na parte traseira, por um caminhão, e acabou caindo por 100 metros até a praia localizada abaixo da autoestrada Panamericana Norte.

O Brigadeiro Larry Lynch Solís, citado pelo jornal "El Comercio", informou que apenas seis sobreviventes tinham sido resgatados até a tarde desta terça-feira. O coletivo viajava de Huacho para Lima e levava 53 passageiros, além do motorista e de uma funcionária. O trecho em que aconteceu a colisão é conhecido como Curva del Diablo (Curva do Diabo).