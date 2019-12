Sustentável Chega ao Brasil 1ª água em caixinha sustentável criada por Will e Jaden Smith Just Water é o nome da primeira água de caixinha fabricada nos EUA e sucesso por lá começa a ser vendida no Brasil.

Will Smith posa com a Just Water Foto: Divulgação Criada pela família Smith, dos atores pai e filho, Will e Jaden Smith a embalagem é reciclável e a tampa, ao invés de plástico, é feita de cana-de-açúcar brasileira ubstitui O custo é de R$ 7,90 por 500 ml e pode ser encontrada em vários supermercados, incluindo a rede Pão de Açúcar. Empresa sustentável A ideia surgiu enquanto Jaden estava surfando e se deparou com uma grande quantidade de plástico no mar. “Eu sabia que seria muito difícil criar um novo refrigerante. E eu sabia que a receita para a água em todo o mundo é praticamente o mesmo que seria mais criar água em garrafa do que uma uma empresa de refrigerante, mas era isso que eu queria fazer”, disse Jaden que, na época, tinha apenas 12 anos. Com a ajuda de seus pais, Will Smith e Jada Pinkett Smith, em 2015, ele fundou a JUST Water, vendendo água de origem responsável do interior de Nova York, embalada em uma garrafa feita com 82% de recursos renováveis. O momento não poderia ter sido melhor, pois os consumidores se tornam cada vez mais conscientes do impacto dos plásticos descartáveis no planeta. Por ser 100% reciclável, a just water já faz sucesso nos EUA, Europa, Austrália, Japão, China e agora chegou em terras brasileiras. A água embalada vem 100% de nascente e naturalmente alcalina, isso a torna uma água muito saudável, de pH8. Ela é extraída nos EUA, em Glens Falls NY, por meio de um processo eficiente que não desperdiça água e nem energia. A embalagem é feita de recursos renováveis, segredo para um mundo sustentável, já que eles se renovam e não se esgotam. Vantagens: A embalagem é 100% reciclável e é reutilizável e tem um campo que você pode colocar seu nome.

A maior parte da embalagem é feita de papel de florestas certificadas.

A tampa não é plástico de petróleo, ela é feita de cana-de-açúcar aqui do Brasil.

Não contém plástico feito de petróleo.

A produção de 200 mil toneladas de plástico feito de cana-de-açúcar representa uma redução anual de 800 mil toneladas de CO2 da atmosfera. Isso é o equivalente às emissões anuais de CO2 de 800.000 carros ou 200.000 famílias médias.