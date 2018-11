Clima Chegada de ar frio muda temperatura em MS

As temperaturas caem a partir da tarde desta quarta-feira (7.11) em Mato Grosso do Sul. Na região Norte do Estado ainda vão persistir as pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas no decorrer da tarde e início da noite. Já no Sul e Sudeste, dias de sol com poucas nuvens.

Na parte Centro-Norte de MS a chuva deve ser isolada no período da tarde; e mais intensa no extremo Norte do Estado.

As temperaturas variam de 20ºC a 32ºC e a umidade relativa do ar cai para 45%. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).