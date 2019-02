CLIMA Chegada de frente fria e pancadas de chuva em MS Previsão para esta terça-feira (26)

Foto: Tero Queiroz

A manhã de terça-feira (26) é nublada na Capital, a previsão é de 22°C e a máxima de 29°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) poderão ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todo Estado. Há previsão da chegada de uma frente fria nesta quqrta-feira.

Hoje previsão para região sul, em Dourados, Ponta Porã e Aral Moreira, os termômetros devem ficar na casa dos 28°C. Na quarta-feira também haverá queda na temperatura e na cidade fronteira com Paraguai a máxima será de 22°C.

Em Coxim, Figueirão e São Gabriel do Oeste, na região norte de Mato Grosso do Sul, a terça-feira será de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas ficarão entre 22°C e 30°C.

Nas cidades da região leste do Estado, a temperatura máxima será de 33°C, mas com previsão de chuva em Chapadão do Sul, Nova Andradina e Batayporã.