Copa América Chile e Peru decidem hoje quem pega o Brasil na final da Copa América

As seleções do Chile e Peru decidem hoje (3), às 20h30 (MS) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), quem enfrentará o Brasil no próximo domingo (7), às 16h (MS), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo final da Copa América 2019.

O Chile busca uma vitória contra os peruanos para tentar o tricampeonato da competição, pois venceram em 2015 e 2016. A seleção peruana é a surpresa da rodada semifinal. A equipe comandada pelo técnico Ricardo Gareca eliminou o Uruguai na decisão por pênaltis.

Ontem, os peruanos fizeram trabalhos físicos e táticos no complexo do Sesc na capital gaúcha. Durante entrevista, o lateral Yoshimar Yotún falou sobre a situação atual do gramado da Arena do Grêmio, que tem sido motivo de reclamações de jogadores de outras seleções, como do Brasil e da Argentina. Ele admitiu que o campo está com a grama muito irregular, mas que essas condições atingem as duas equipes.

O técnico Ricardo Gareca, ao ser indagado sobre a qualidade do ataque do Chile, disse que jogadores como Alex Sanches e Vargas são difíceis de marcar. Por isso, é importante que a defesa peruana mantenha um alto nível de concentração quanto a movimentação do ataque chileno.

Os peruanos deverão entrar em campo sem o zagueiro Alexander Callens, que se machucou durante os treinos.

Para o treinador Gareca, a ausência de Callens não mudará a forma como a equipe enfrentará os chilenos. Segundo ele, o importante é o time evoluir a cada jogo. “Temos que jogar sempre uma partida melhor do que a outra”, disse.

Por outro lado, os chilenos prometem apresentar o seu melhor futebol para vencer os peruanos e, assim, tentar contra o Brasil a conquista do seu terceiro título continental.

“Queremos ficar na história como tricampeões, é o nosso principal sonho. Por isso, diante do Peru, queremos fazer a nossa melhor partida da Copa América”, disse o meio campista Vidal, um dos líderes da equipe ao lado do atacante Alex Sanches.

O treinador Reinaldo Rueda deverá escalar a seleção chilena com os seguintes jogadores: Arias, no gol; Isla, Medel, Maripán e Beausejour, na defesa; Pulgar, Vidal, Aránguiz e Fuenzalida, no meio de campo; e no ataque Sánchez e Vargas.

Gareca pretende colocar em campo a equipe peruana com: Gallese, no gol; Advincula, Zambrano, Abram e Trauco, na defesa; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva e Florez, no meio de campo; e o atacante Guerrero.