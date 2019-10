Bolsonaro Chineses não precisarão mais de visto para entrar no Brasil, anuncia Bolsonaro Próximo país a ter benefício brasileiro deve ser a Índia

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a empresários nesta quinta-feira, 24, que vai isentar chineses de visto para a entrada no Brasil. O foco, explicou, será estimular viagens de turismo ou negócios. A medida segue o que já foi planejado para Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá.



"Anunciamos há pouco que vamos, o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar o turista chinês de visto para adentrar ao Brasil", disse Bolsonaro em Pequim.



A princípio, não haverá reciprocidade para a medida. Segundo o presidente, o próximo país beneficiado deve ser a Índia. "Vamos ver os passos... Seria uma medida grande, dada a demanda que certamente vai gerar. Vamos ver os passos que seriam necessários", ponderou o chanceler Ernesto Araújo. A China é o país mais populoso do mundo, com quase 1,4 bilhão de habitantes.



A medida foi anunciada a um grupo de cerca de 20 presidentes de empresas chinesas de setores como infraestrutura, logística, agronegócio e comércio digital. Entre os participantes estava Wang MingQiang, CEO do Alibaba.



O encontro foi organizado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. Depois, foi oferecido um jantar a empresários brasileiros na China.



Nos encontros, Bolsonaro também falou sobre a aprovação da Reforma da Previdência e defendeu que o avanço da proposta deixa o País mais seguro para o investimentos. O presidente disse, ainda, que o Brasil "mudou" e está aberto para negociar com o mundo todo.