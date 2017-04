Páscoa Chocolate protege a visão de doenças graves, afirma especialista "Só é benéfico o tipo amargo com pelo menos 60% de cacau"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Lojas abarrotadas de chocolates nesta época do ano funcionam como um convite para romper dietas restritivas. Segundo o oftalmologista, Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier a boa notícia é que a iguaria protege a visão de doenças graves que surgem na terceira idade. Mas o consumo deve ser moderado - 70 gramas/dia que equivalem a quatro quadradinhos e naturalmente não precisa se restringir ao período da Páscoa.

O oftalmologista afirma que só faz bem à visão se for do tipo amargo com pelo menos 60% de cacau. Isso porque, explica, o cacau é rico em polifenóis que mantêm a flexibilidade das artérias e melhoram toda a circulação, inclusive da retina. O resultado é a diminuição do risco de DMRI (degeneração macular relacionada à idade) e das doenças cardiovasculares. Hoje a DMRI atinge 3 milhões de brasileiros com mais de 65 anos e é apontada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como a maior causa global de cegueira irreversível. O especialista ressalta que o sinal de alerta é enxergar tortuosidade em linhas retas. Por isso, para maiores de 65 anos recomenda fazer um teste simples, fixando um olho e depois o outro em uma moldura de porta. Caso enxergue o contorno sinuoso deve procurar um oftalmologista imediatamente. A perda da visão decorrentes da degeneração macular, explica, é causada em 90% dos casos pelo rompimento de neovasos que se formam na retina. A aplicação de laser para secar estes neovasos e de injeções intravítreas pelo oftalmologista podem impedir a cegueira.

Prevenção da catarata

O especialista afirma que o cacau também é rico em flavonoides, um potente antioxidante que combate a formação de radicais livres e adia a formação da catarata, opacificação do cristalino que apesar de ser tratável responde por quase metade da cegueira no Brasil.. O nosso organismo, comenta, produz radicais livres o tempo todo. Por isso não tem como evitar a catarata. Mas se utilizarmos um mecanismo que os elimine, evitamos a degeneração precoce das células. Quando a catarata se forma não existe medicamento que devolva a transparência à lente do olho. O único tratamento é a cirurgia em que é substituída por uma lente intraocular para evitar a perda da visão.

Menor resistência à insulina

Queiroz Neto ressalta que o resultado de um estudo italiano realizado na Universidade de L’Aquiliacom portadores de diabetes do tipo 2, demonstrou que o consumo de uma barra de chocolate amargo/dia diminuiu em quase 30%. a resistência a insulina desenvolvida pelas células de quem tem a doença. Significa que o alimento também evita a retinopatia diabética em pessoas que já convive com o diabetes tipo 2 há mais de 10 anos. O sinal da retinopatia é a formação de manchas na visão. Isso acontece devido ao acúmulo de glicemia na corrente sanguínea que obstrui os vasosretinians e leva à formação de neovasos. O tratamento é similar ao da degeneração macular - aplicação de laser e injeções antiangiogênicas.

O especialista destaca que as diferenças genéticas, de metabolismo, capacidade de absorção e outros fatores faz com que as pessoas reajam de forma diferente a um mesmo alimento. Ainda assim, conclui, a comprovação das propriedades do cacau sugere que o chocolate pode funcionar como um aliado da boa visão. (Com assessoria).