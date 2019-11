Tráfico Choque apreende droga que seria levada para Goiânia Cães farejadores encontraram uma mala com fundo falso recheado de entorpecente

Mulher foi encaminhada para delegacia Foto: Divulgação/Choque

Durante abordagem de rotina os Policiais do Batalhão do Choque da Polícia Militar flagraram Marcela Cristina Lopes da Silva, 28 anos, com uma mala onde havia um fundo falso com dois quilos de maconha, um quilo de pasta base e um quilo de haxixe.

Segundo o Choque por volta das 18h, eles deslocaram até o Bairro Cruzeiro no posto Sagitarius com ajuda de cães farejadores eles abordaram um ônibus interestadual com destino a Goiânia.

Marcela apresentou uma atitude suspeito foi quando os cães da Força Tática encontraram a mala recheada de drogas. Suspeita foi presa em flagrante por tráfico de drogas.