Atrações Chorinho é uma das atrações do 5º Festival Douradense de Música

O Chorinho está entre as atrações que poderão ser conferidas em mais uma edição do Festival Douradense de Música (Fesdom). Na próxima quinta (18), às 20h, o grupo Barra Choro sobe ao palco do Teatro Municipal de Dourados para levar ao público o repertório tradicional do gênero musical urbano mais antigo do país. A entrada é gratuita.

Formado em Campo Grande, o Barra Choro mantém viva a tradição do Chorinho com o improviso característico e a interpretação de grandes clássicos de Pixinguinha, Waldir de Azevedo, Zequinha de Abreu, Chiquinha Gonzaga, Hermeto Pascoal, K. Ximbinho, entre outros compositores.

O grupo também dá uma nova roupagem ao gênero com o uso de instrumentos atípicos. Nas rodas de choro espalhadas pelo Brasil, geralmente estão presentes o violão, bandolim, flauta e pandeiro, mas o Barra Choro incorpora o vibrafone, trombone de pisto e o eufônio.

Para a apresentação no Fesdom, a novidade é a participação de músicos locais. “Iremos tocar grandes clássicos do choro, com essa formação especial, contando com a participação de músicos douradenses também. Além desses clássicos tocaremos algumas músicas autorais”, conta um dos integrantes, Lucas Rosa.

O Barra Choro surgiu em novembro de 2016, quando os colegas do curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Lucas Rosa e Evair Silva, ambos de 23 anos, se uniram pela vontade de tocar a música popular. Após diversas formações, hoje também fazem parte os músicos sul-mato-grossenses João Coelho, de 18 anos, Gilberto Rodrigues, de 25 anos e Rhuan Enciso, de 27 anos.

O grupo participa ativamente das atividades de choro da capital, tocando em concertos, bares, saraus, praças e feiras. Já se apresentou também no Teatral Grupo de Risco, na UFMS, e em Dourados nos espaços Casulo e Casa dos Ventos.

Fesdom – O Festival Douradense de Música é uma realização da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e em 2018 está na sua quinta edição. Marco nas ações culturais do Estado, o evento traz novas bandas, grupos musicais e projetos para fortalecer o movimento musical instrumental e independente de grupos do Brasil e de Mato Grosso do Sul.

Nesta edição, o festival acontece entre os dias 17 a 27 de outubro, com a apresentação de bandas, orquestras, grupos de música de câmara e grupos de formação popular, incluindo Música Clássica, Jazz, Samba, Chamamé e Choro. Os shows e concertos acontecem no Teatro Municipal de Dourados e na sede do Sindicato dos Professores da UFGD (ADUF). A programação é gratuita e livre para todos os públicos.

Serviço – Barra Choro no Fesdom

Horário: 20h

Quando: Quinta-feira (18/10)

Onde: Teatro Municipal, localizado no Parque dos Ipês. Avenida Presidente Vargas, s/n - Vila Tonani, Dourados.

Quanto: Entrada gratuita