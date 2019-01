Acusação Chris Brown é preso em Paris após acusação de estupro

Chris Brown foi preso em Paris após acusação de estupro na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com agências internacionais, a informação foi confirmada por uma fonte da polícia francesa.

Segundo o jornal “Le Parisien”, a queixa foi apresentada por uma jovem de 24 anos. O crime teria acontecido durante a noite de 15 de janeiro. Segundo a acusação, a jovem teria conhecido o cantor em uma discoteca parisiense. Em seguida, Brown teria convidado ela e outras mulheres para acompanhá-lo ao seu quarto de hotel. Ela também teria sido abusada por um amigo do cantor e seu guarda-costas. Os três foram detidos.

Em julho de 2018, Chris Brown foi preso por cerca de uma hora na Flórida, nos EUA. Na ocasião, o gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach não forneceu detalhes sobre o motivo do mandado de prisão, mas afirmou que ele foi liberado após pagar fiança.

O cantor já teve vários desentendimentos com a Justiça. Em maio do mesmo ano, Chris Brown estava sendo processado por incentivar e auxiliar o estupro de uma mulher durante uma festa na sua casa em 2017.

Em agosto de 2016, o cantor foi detido por usar arma de fogo para ameaçar uma mulher, em Los Angeles, e liberado após pagar uma fiança de US$ 250 mil dólares.