Coxim Chuva alaga ruas e derruba muro de cemitério em Coxim

Chuva de pouco mais de 46 milímetros ocorrida no início da tarde desta segunda-feira (21) em Coxim, na região Norte do Estado, alagou várias residências, derrubou parte do muro do cemitério central e deixou muitas sujeira espalhada pelas avenidas e ruas de diversos bairros da cidade.

Conforme o site Coxim Agora, pelo menos três residências foram alagadas pela água da chuva, duas na avenida Mato Grosso do Sul e a outra no bairro Mendes Mourão.

O município possui problemas estruturais crônicos, entre eles é areia que acumula nas drenagens e bueiros, fazendo com que o escoamento da água seja interrompido, gerando alagamentos e inundações.

Além da enxurrada nas ruas e avenidas, uma grande quantidade de pedras, lascas de madeira e galhos de árvores ficaram espalhados em diversos locais.