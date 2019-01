Alagamentos Chuva causa alagamentos e parte da cidade de São Paulo está em alerta

As fortes chuvas que caem na capital paulista desde o meio da tarde de hoje (24) estão causando alagamentos em diversas ruas, principalmente na zona norte, e colocaram parte da cidade em estado de alerta pela Defesa Civil. Ocorreu o transbordamento dos córregos Paciência e Perus, ambos na região da subprefeitura Jacanã/Tremembé/Perus.

As demais regiões da cidade, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê, estão em estado de atenção para alagamentos em decorrência da intensidade das precipitações.

Segundo imagens do radar meteorológico da prefeitura, áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela entrada de uma brisa marítima estão atuando com forte intensidade na capital paulista afetando principalmente a zona norte e o centro.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), o mesmo quadro de chuva forte é observado na zona oeste, nos bairros de Jardim Raposo Tavares, Rio Pequeno, Jaguaré, Lapa, Barra Funda e Vila Leopoldina. As precipitações têm potencial para queda de granizo.

Até o momento, foram registrados 23 pontos de alagamento na cidade. Desse total, oito ainda estão ativos: cinco intransitáveis e três transitáveis.

Segundo previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas continuarão com tempo instável, com chuvas com potencial para alagamentos, queda de granizo e rajadas de vento. No aeroporto Campo de Marte foram registradas rajadas de vento de até 42 quilômetros por hora. No aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), as rajadas atingiram 30 quilômetros por hora.