Chuva com granizo chega na hora do almoço no 1º dia útil de 2020

Muita chuva - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para Campo Grande e outras 27 cidades de Mato Grosso do Sul com chuva de até 50 mm (milímetros) por dia e ventos intensos. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O mesmo na região nordeste da cidade, a exemplo da Vila Margarida e Coronel Antonino, este último, até com granizo. No Jardim São Conrado, ponta oeste da cidade, céu bem escuro anuncia que a água está para cair.

No primeiro dia útil de 2020 a chuva chegou, forte e até com granizo, na hora do almoço em Campo Grande neste janeiro que é continuidade do verão, temporada de muita água. Na região central, em bairros como centro e Jardim dos Estados, chuva forte já é sentida.

Cenário cinzento de água caindo é o horizonte do trânsito na Avenida Afonso Pena (Foto: Marcos Maluf)

No Jardim São Conrado a chuva ameaça (Foto: Marcos Maluf)

Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrãao, uma área de instabilidade em São Paulo vai influenciar as chuvas, principalmente no leste do Estado. A temperatura máxima em MS deve ficar na casa dos 35ºC. Na Capital, a máxima não vai passar dos 28ºC.

Além de Campo Grande, os municípios que devem ficar em alerta são: Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Figueirão, Inocência, Ivinhema, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, São Gabriel do Oeste, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Água Clara.