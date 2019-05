FERIADO CHUVOSO Chuva continua acompanhada pelo frio em MS Tarde será nublada com mínima de 22°C em algumas regiões

Foto: Tero Queiroz

Ela teve seu início ainda ontem (30), começou tranquila, muito tímina, mas já mostrando que veio para ficar por algumas horas. Os curiosos começaram a ficar aflitos, logo ela ocupou as ruas, se intensificou e ocupou os córregos. Seu cheiro já estava por toda parte. Vídeos, fotos tudo documentado, até as 10h desta quarta-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalho, todos foram obrigados a ficarem suas casas, caiu cerca de 45,6 milímetros dela por toda parte.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ela está acompanhada, não por muito tempo, mas por algum tempo, a chuva deve parar na tarde de hoje, se parar, o frio deve ficar, a mínima prevista é de 22°C e máxima de 29°C em Campo Grande.

Corregos Prosa e Segredo que cortam a Capital chegaram a transbordar.

Em alguns bairros, Nova Lima, Nova Campo Grande, as ruas sem asfalto ficaram instransitáveis. Na Chácara dos poderes moradores mostram rio formado em rua.