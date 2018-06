Tempo Chuva e queda de temperatura são previstas para esta quarta-feira no Estado

Foto: Denilson Secreta

A presença de uma frente fria deixa o tempo instável com chuvas e queda na temperatura em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (13.6). A umidade relativa do ar fica entre 35% e 95% e a temperatura no Estado deve variar de 10ºC a 29ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

Bonito – 10°C (mínima) / 17ºC (máxima)

Campo Grande – 16ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

Corumbá – 17ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Coxim – 20ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 14ºC (mínima) / 18ºC (máxima)

Naviraí – 10ºC (mínima) / 17ºC (máxima)

Nova Andradina – 16ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Ponta Porã – 13ºC (mínima) / 17ºC (máxima)

Três Lagoas – 18ºC (mínima) / 25ºC (máxima)