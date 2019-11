Capital Chuva e ventania dão as caras e fecham céu da Capital rapidamente Instituto alerta para temporal em pelo menos 57 municípios sul-mato-grossenses até o fim da noite

A chuva já dá as caras em algumas regiões de Campo Grande na tarde desta quarta-feira (13). O céu fechou rapidamente acompanhado de ventania. Há registro de chuva no Bairro Santa Luzia, no norte da cidade.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para esta quarta-feira em ao menos 57 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso indica para ventos fortes, de até 60 km por hora, queda de granizo, e chuva de até 50 milímetros até o fim da noite.

Estão na lista os municípios de Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí e Ivinhema.

Também aparecem em situação de alerta Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina e Alcinópolis.

A previsão para quinta-feira é céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Os termômetros devem ficar entre 23ºC e 29ºC. Em Corumbá, os termômetros vão dos 24ºC aos 35ºC. Já em Dourados, a mínima prevista é de 20ºC e a máxima não passa dos 29ºC. Em Três Lagoas, a temperatura deve ficar entre 21ºC e 33ºC.