Chuva forte derruba 6 árvores e poste cai sobre Variant de 42 anos

Vizinhos contaram que a árvore já dava indícios de que poderia cair e um dos moradores já havia solicitado o corte. Quanto aos estragos, o aposentado diz que as peças para reparação são caras e talvez as encontre somente em São Paulo. “São uns R$ 30 mil [de prejuízo]”, calcula.

Ele contou que estava dentro de casa quando começou a chuva e ouviu um forte barulho. Se tratava do poste caindo sobre a Variant. O aposentado, que mora há 40 anos no local, contou que o carro faz parte das lembranças que carregava. Diz que a utilizou para ajudar na formação dos filhos e até proposta para vendê-la recebeu, mas disse não.

Bombeiros trabalham no corte de galhos de árvore na Rachid Neder (Foto: Aletheya Alves)

Árvore também caiu sobre VW Gol na Cândido Mariano (Foto: Direto das Ruas)

Outra árvore caiu sobre um VW Gol na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, também na região central. Não há registro de feridos. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o corte de um grande galho de árvore que caiu sobre o muro de uma barbearia no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua 25 de Dezembro, na Vila Cruzeiro. A via ficou interditada no sentido bairro/centro.

De acordo com os bombeiros, ao todo há registro de ocorrência na Vila Sobrinho, com duas quedas de árvores, Rua 14 de Julho, Bairro Amambaí, Rua Cândido Mariano e Antônio Maria Coelho. Segundo a meteorologista Franciane Rodrigues, os ventos atingiram os 29,5 km por hora e não havia previsão de estragos. Na região do Aeroporto, porém, a velocidade medida foi mais alta, chegando a 52 km de acordo com o especialista em metereologia Natálio Abrão.