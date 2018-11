Chuva Chuva intensa causa queda de árvores, alagamentos e problemas em semáforos Há alerta vigente para risco de temporais em várias cidades do Estado

Depois de registrar chuva acima da média no mês de outubro, novembro já começa com fortes chuvas em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, temporal atinge a cidade e já causa transtornos em algumas regiões.

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta vigente de tempestades, com chuvas intensas, entre 50 e 100 mm/dia e ventos de 60 a 100 km/h, que podem ocasionar corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo leitores do Correio do Estado, no Shopping Campo Grande houve queda de energia e, consequentemente, as cancelas do estacionamento pararam de funcionar e causou transtornos aos motoristas, que não conseguiam entrar ou sair do local. A falta de energia durou cerca de 30 minutos e a situação já está normalizada.

No centro de Campo Grande, antes mesmo da chuva, houve vendaval e, pelo menos três semáforos pararam de funcionar no cruzamento da rua 26 de Agosto com a Ernesto Geisel e com a avenida Noroeste.

Ainda no Centro, várias ruas ficaram alagadas. Na Afonso Pena com a Padre João Crippa, um banner se desprendeu da estrutura metálica, em um prédio. Na João Pedro de Souza com a José Antônio, por conta da força da água, formou-se uma espécie de "fonte" no bueiro.

Árvores caíram na rua Francisco Alves Castelo, na Vila Ipiranga, e na rua Rui Barbosa, no Monte Líbano.

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) do Corpo de Bombeiros também caiu por conta das chuvas intensas e está fora do ar.

Equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil estão de prontidão para atender eventuais ocorrências relacionadas a chuva.