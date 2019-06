TEMPO Chuva para as 9h frio permanece e alcança 8°C em MS Confira como fica o clima para essa quinta-feira (27) em todo o Estado

Foto: Tero Queiroz

A chuva deveria parar até as 9h de hoje (27), conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e assim se fez, por volta das 8h50 a chuva parou em Campo Grande, mas o frio permanece e uma garoa fina em alguns municípios de Mato Grosso do Sul. Ponta Porã continua a liderar as mínimas mais intensas, chegando aos 07°C nesta quinta-feira.

Campo Grande registra, dia de céu nublado e a temperatura máxima será de até 26°C. A chuva parou, mas pode retornar por volta das 16h de hoje, então melhor andar com o guarda-chuvas.

Dourados, Amambai, Paranhos; Sete Quedas; Bonito e Jardim, terão mínimas de até 8°C nesta manhã. O tempo será nublado, um vento vindo do leste provoca sensações térmicas de 06°C nessas regiões.

Porto Murtinho, Corumbá, Miranda, Ladário e Aquidauana, terão dia de céu nublado com previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde. A máxima não passará dos 29°C.

Costa Rica, Paraíso das Águas, Cassilândia, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas, a mínima alcançou os 15°C durante a madrugada e a máxima será de 29°C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas no período da manhã.