CLIMA Chuva pode chegar no início do mês Na Capital, o tempo ficará nublado a claro com névoa seca

Foto: Reprodução

A tão esperada chuva deve ocorrer só no mês de setembro em Mato Grosso do Sul. É o que afirma a especialista em meteorologia, e coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec), Francine Rodrigues.

“A data estimada de chuva significativa para o Estado, conforme o modelo de previsão numérica NOAA/EUA (National Oceanic and Atospheric Administration), é entre os dias 7 e 8 de setembro”. Porém nos modelos nacionais oficiais, até dia 30 de agosto, não há indício de chuvas, conforme a especialista. “Apenas nebulosidade significativa no início da semana, porém com predomínio de sol, e zero expectativa de chuvas”, pontua.

Sobre o temporal que atingiu a região de fronteira na última quinta-feira (22), provocando queda de arvores, e gerando expectativa de se expandir para as demais regiões, a meteorologista explica que o fenômeno foi isolado. “O Brasil central está sobre predomínio de um sistema anticiclonico a médios níveis, popularmente conhecido como massa de ar seco, que é comum no outono e inverno, e reduz a umidade, elevando as temperaturas, consequentemente, impedindo a formação de chuvas” detalha.

Conforme o monitoramento do Cemtec, o município de Sete Quedas ocupa o topo do ranking da estiagem, e já contabiliza 57 dias sem chuva. Na sequência vem Santa Rita do Pardo, com 49 dias sem chuva, e Corumbá com 48 dias.

PREVISÃO

Para este sábado (24.08) a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de névoa seca e baixa umidade do ar. O tempo segue firme com predomínio de sol em grande parte do Estado, com temperaturas entre 13°C e 38°C. O índice de umidade do ar será de 70% durante a madrugada e pela manhã, porém nos períodos mais quentes do dia ficam na casa dos 20%.

Na Capital, o tempo ficará nublado a claro com névoa seca. E os termômetros podem registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C. Confira a previsão para alguns municípios do Estado no mapa.