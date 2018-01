'De novo' Chuva provoca novo estrago e rodovia MS-338 é completamente interditada "Pavi Serve cuida do desvio"

Após ter a pista liberada parcialmente na última quinta-feira (4.1) para a passagem de todos os tipos de veículos, em meia pista, a rodovia MS-338, teve que ser totalmente interditada na manhã de hoje, quarta-feira (10).

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), gestora das rodovias estaduais em Mato Grosso do Sul, a galeria que ainda existia e não havia sido rompida não suportou o volume de água das chuvas intensas e rompeu totalmente.

A Agesul também informou que está iniciando os trabalhos esta manhã para realizar um desvio e liberar o trânsito. No entanto, a previsão de duração dos serviços e liberação de passagem de veículos depende da análise dos engenheiros. Até o final da tarde desta quarta-feira a Agência irá informar a previsão.

MS-338

Interditada parcialmente desde o dia 2 de janeiro, devido ao desmoronamento de parte da pista, o trecho da rodovia MS-338 foi liberado na quinta-feira (4.1) para todos os tipos de veículos. A via estava em meia pista e só permitia a passagem de veículos de passeio e caminhões leves.

O desmoronamento desse trecho da MS-338, precisamente a 21 quilômetros do município de Santa Rita do Pardo, estava sendo monitorado por uma equipe da empresa que realiza a restauração da rodovia, a Pavi Service, que hoje também está cuidando dos trabalhos do desvio.