CLIMA Chuva provoca queda de temperatura em MS

Temperatura varia entre 23ºC e 27ºC Foto: Tero Queiroz

O tempo segue nublado nesta quarta-feira (13) na maior parte do Estado, com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas durante o dia. O clima sera frio, com ligeira queda. A mínima será de 19ºC e a máxima de 31ºC.

Na Capital, o tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura vai variar entre 23ºC e 27ºC e a umidade relativa do ar entre 60% e 95%.

Conforme as informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas estarão mais intensas nos municípios da faixa norte do Estado.