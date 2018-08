Tempo Chuva volta ao fim de semana e agosto já é o mais úmido dos últimos nove anos Temperatura chega a 4ºC no domingo, conforme previsão do Cemtec/MS.

Campo Grande deve comemorar o 119º aniversário sob frio intenso. Uma nova frente fria avançou sobre Mato Grosso do Sul nessa sexta-feira (24.8) provocando temporais com muita chuva e ventos fortes.

Este sábado (25.8) promete ser chuvoso exceto na região Sul em que o tempo fica firme, porém com frio intenso. Vai ocorrer o aumento de nuvens e o resfriamento na parte Nordeste do Estado. A temperatura mínima deve ser de 9°C e a máxima não ultrapassa os 26°C.

Amanhã a temperatura mínima pode chegar a 4º C na região Sul e não deve ultrapassar os 28°C. Na Capital, aniversariante do dia, os termômetros prometem cravar 8ºC, testando o ânimo do público que irá às ruas assistir ou participar do desfile cívico que, neste ano devido às interdições da rua 14 de Julho tradicional palco da parada, será realizado na rua 13 de Maio.

Os dados foram compilados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) a partir de informações repassadas ao Instituto Nacional de Meteorologia pela rede de estações meteorológicas do Estado.

Até o início da semana Campo Grande já acumulava 107 milímetros de chuva, quando se esperava 31,4 mm para o mês. Portanto, já choveu mais que o dobro do previsto e ainda tem muita água pela frente, o que coloca agosto de 2018 como o mais úmido dos últimos nove anos. Só é superado, por enquanto, pelo mesmo período de 2009, quando choveu 134,4 milímetros na Capital.

O motivo de tanta instabilidade é o aquecimento das águas dos oceanos Pacífico e Atlântico Equatorial que provoca evaporação com formação de nuvens e correntes de ar capazes de levar ao rompimento do bloqueio atmosférico na região Central do Brasil. Esses dois sistemas favorecem que as frentes frias avancem trazendo chuvas até o interior do Continente, explicou a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues. Essa já é a quinta frente fria que chega a Mato Grosso do Sul só no mês de agosto.

Ainda não está confirmado, mas as evidências é de que deve estar se repetindo o fenômeno climático inexplicável conhecido por El Niño. “Tem grande chance de ocorrer até fim do ano”, afirma a coordenadora.

O El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical. Altera o clima regional e global, mudando os padrões de vento em nível mundial e afeta os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Ocorre irregularmente em intervalos de 2 a 7 anos, com uma média de 3 a 4 anos de duração de seus efeitos.